بالصور- زوجة قيس الشيخ نجيب عارضة أزياء جميلة للغاية..وهذه هويتها

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من الشهرة الكبيرة التي نالها في الفترة الأخيرة، إلا أن حياة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الخاصة بقيت بعيدة عن الإعلام والشهرة.



وقيس متزوج منذ سنوات عدة ولديه ولد واحد، وزوجته هي لبنى مشلح كاتبة وعارضة أزياء سورية. ولدت في سوريا وهي في الأربعينيات من عمرها، شاركت لبنى في أكثر من عمل ، أشهرها مسلسل أهل الغرام، التقت لبنى بزوجها الفنان أثناء دراستهما في المعهد العالي.

ومؤخراً، شارك قيس الشيخ نجيب في بطولة مسلسل "الخائن"، الذي بدأ عرضه منذ أيام، إلى جانب الممثلة سلافة معمار والممثلة مرام علي.

و"الخائن" هو مسلسل مُقتبس عن عمل تركي، وتدور أحداثه حول طبيبة شهيرة "أسيل"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها " مع فتاة شابة " عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، وتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.