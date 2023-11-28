أحلام تهنئ السعودية بفوزها باستضافة إكسبو 2030

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، المملكة بفوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وقالت أحلام في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “نبارك للملكة العربية السعودية قيادة وشعباً الفوز بتنظيم إكسبو السعودية2030، ليس غريباً كل هذا التقدم والنمو، الذي تحرزه السعودية على كل المستويات بقيادة الأمير محمد بن سلمان”.

وأضافت: “السعودية أصبحت وجهة عالمية رائدة في جميع المجالات، وفوزها باستضافة إكسبو 2030 هو تأكيد على ذلك”.