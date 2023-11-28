كيف علق الجمهور على انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنان يوسف الشريف بنشره بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" يكشف خلاله انفصاله عن زوجته السيناريست إنجي علاء بعد زواج دام 14 عامًا أنجبا خلالها ابنيهما عبدالله وعبدالرحمن.

وقام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي يوسف الشريف وإنجي علاء التعليق على خبر انفصالهما

وتضمنت تعليقات الجمهور التالي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اخر اتنين كنت أتوقع انفصالهم في الوسط الفني قدر الله وما شاء فعل ربنا يوفقكم، ربنا يكتب ليكم الخير رسالة محترمة فيها دروس عن أخلاقيات الانفصال، الله يعوضك خير، إلى جانب الفنان الكبير صلاح عبدالله الذي علق قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله وكله مكتوب وربنا يرزقكم وأولادكم كل الخير".

وأعلن الفنان يوسف شريف انفصاله رسميًا عن إنجي علاء قائلا: "قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير، أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي، الحمد لله على كل شئ".

وكشف يوسف الشريف بشهر يونيو عن مسلسله الجديد "الراكون" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 ويتعاون خلاله للمرة الثالثة مع طليقته ومصممة الأزياء إنجي علاء بعدما تعاونا من قبل في مسلسل "لعبة إبليس" عام 2015 ومسلسل "كوفيد 25" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2021.