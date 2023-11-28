أول ظهور لـ سلوى عثمان بعد وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة سلوى عثمان على حضور عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، والذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة سلوىى عثمان بعد أيام من وفاة والدها الفنان الكبير عثمان محمد علي.

الفنان طارق عبدالعزيز رحل عن عالمنا الأحد الماضي إثر أزمة قلبية، وشيع جثمانه أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر الجنازة عدد من النجوم أبرزهم: أشرف زكي، محمد هنيدي، نهال عنبر، سلوى محمد علي.

طارق عبدالعزيز قدم خلال مسيرته الفنية اعمالا هامة منها: "راجعين يا هوى، أصحاب ولا بيزنس، صعيدي في الجامعة الأمريكية، رحيم" وغيرها.

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