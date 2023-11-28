الصور الأولى من عزاء الراحل طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام

ومن أبرز النجوم الذين حضروا عزاء الفنان الراحل: أحمد السقا، الفنان خالد الصاوي، الفنان سيد رجب، الفنان أحمد خالد صالح، صابرين، صبري فواز، يسرا اللوزي، لاعب نادي الأهلي السابق حسام عاشور، طه دسوقي، محمد رياض، مروة عبد المنعم، مجدي كامل.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية، وشيع الجثمان أمس الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

وانتاب الوسط الفني حالة من الحزن على فراق الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 55 عامًا خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "بقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير، حيث أثناء إلقائه أحد مشاهد المسلسل فوجئ المتواجدون باللوكيشن بوقوع "طارق" و أصيب بتشنجات ليتم نقله سريعًا لإحدي المستشفيات ليتم إعلان الوفاة قبل وصوله المستشفى.

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