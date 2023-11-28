محمد هنيدي وأحمد السقا في عزاء طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان محمد هنيدي، والفنان أحمد السقا، على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء: خالد الصاوي، سيد رجب، أحمد خالد صالح، صابرين، صبري فواز، يسرا اللوزي، لاعب نادي الأهلي السابق حسام عاشور، طه دسوقي، محمد رياض، مروة عبد المنعم، مجدي كامل، سلوى عثمان، محمد رضوان، سامح الصريطي.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

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