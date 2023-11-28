خاص| محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تطور جديد في نزاعها مع روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف محامي النجمة شيرين عبد الوهاب، عن تطور جديد في ملف النزاع مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد الحكم الصادر في سبتمبر الماضي، بإلزام المطربة بسداد تعويض قدره 3 مليون جنيها لصالح الشركة

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي النجمة شيرين عبدالوهاب"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "هناك تقاربا حدث مؤخرا مع الشركة، وباب التفاوض حول إنهاء ملف النزاع والتصالح تم فتحه في إطار يسوده تفاهم وتقدير متبادل".

المحكمة الإقتصادية، أصدرت في سبتمبر الماضي، حكما بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 3 ملايين جنيه بصفتها، وإلزام المطربة، بشخصها بالتضامن مع شركة La Mere for artistic productions holding، بأن يؤدوا ٥ مليون جنيه لصالح شركة روتانا.

النجمة شيرين عبد الوهاب، تستعد للمشاركة في حفل "روائع رياض السنباطي"، المقام مساء الخميس 30 نوفمبر، على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، مع نخبة من نجوم الأغنية ، منهم صابر الرباعي، و أحمد سعد، ومي فاروق، وفؤاد زبادي، و ريهام عبد الحكيم، و إيمان عبد الغني.