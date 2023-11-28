خالد الصاوي في حالة تأثر في عزاء صديق العمر طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان خالد الصاوي على التواجد وتقديم واجب العزاء فى رحيل الفنان طارق عبد العزيز والذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد وسط حضور كبير لأبرز النجوم والإعلاميين.

وظهر الفنان خالد الصاوي متأثرًا برحيل الفنان طارق عبد العزيز وبدا عليه ملامح الحزن على فراق صديق عمره.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور الفنان أحمد السقا، الفنان صبري فواز، الفنان مجدي كامل، الفنان محمد رضوان، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة صابرين، الفنانة مروة عبد المنعم، الفنان هاني سلامة، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج خالد يوسف، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان محمد محمود، الفنان محمود حميدة، الفنان صلاح عبدالله.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

اقرأ أيضًا:

أول ظهور لـ سلوى عثمان بعد وفاة والدها

الصور الأولى من عزاء الراحل طارق عبد العزيز

لمتابعة مزيد من التغطية الخاصة لعزاء طارق عبدالعزيز اضغط هنا