محمود حميدة وصلاح عبدالله فى عزاء الراحل طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمود حميدة على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان طارق عبدالعزيز وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد والذي يقام مساء اليوم الثلاثاء.

إلى جانب الفنان صلاح عبدالله الذي ظهر متكئًا على ذراع الفنان محمد جمعة وحرصه على تقديم واجب في الفنان الراحل

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان أحمد السقا، الفنان صبري فواز، الفنان مجدي كامل، الفنان محمد رضوان، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة صابرين، الفنانة مروة عبد المنعم، الفنان هاني سلامة، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج خالد يوسف، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان محمد محمود، الفنان محمود حميدة، الفنان صلاح عبدالله.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

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