هاني سلامة ودينا وخالد يوسف فى عزاء الراحل طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء الفنان طارق عبد العزيز فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.

وحرص الفنان هاني سلامة والمخرج خالد يوسف والفنانة دينا على التواجد وتقديم واجب العزاء

ومن أبرز النجوم والإعلاميين الذين حضروا عزاء الراحل طارق عبد العزيز هم الفنان أحمد السقا، الفنان صبري فواز، الفنان مجدي كامل، الفنان محمد رضوان، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة صابرين، الفنانة مروة عبد المنعم، الفنان هاني سلامة، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج خالد يوسف، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان محمد محمود، الفنان محمود حميدة، الفنان صلاح عبدالله.

رحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

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