أشرف زكي وإيهاب فهمي ومصطفى قمر فى عزاء طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

كما حضر العزاء الفنان إيهاب فهمي والفنان مصطفى قمر ونجله تيام

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان أحمد السقا، الفنان صبري فواز، الفنان مجدي كامل، الفنان محمد رضوان، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة صابرين، الفنانة مروة عبد المنعم، الفنان هاني سلامة، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج خالد يوسف، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان محمد محمود، الفنان محمود حميدة، الفنان صلاح عبدالله.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

اقرأ أيضا:

"الدنيا كلها زعلت عليك".. إيناس مكي تنعى طارق عبد العزيز

"مع السلامة يا من أكرمتني" نجل طارق عبد العزيز يوجه رسالة لروح والده

لمتابعة التغطية الخاصة عن عزاء الفنان طارق عبدالعزيز اضغط هنا