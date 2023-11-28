مصطفى قمر وأشرف زكي وإيهاب فهمى يصلون عزاء طارق عبد العزيز

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى عزاء الراحل طارق عبد العزيز منذ قليل كل من النجوم: مصطفى قمر وأشرف زكي وإيهاب فهمي وضياء عيد الخالق ومنير مكرم وأحمد زاهر وأحمد ايوب والمخرج شادى علي وهاني مهنى ومحمد الشربيني والمخرج عماد الغول وألفت عمر ومحمد عبد الحافظ وحمدى بتشان وتيام قمر وسلوى محمد علي، والشيف شربيني وشيرى عادل وأحمد عبد العزيز وعلاء عامر ومحمد محمود.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى الراحل الفنان طارق عبد العزيز الذى أقيم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم أحمد السقا ومحمد هنيدى وشريف منير وخالد الصاوى وصلاح عبد الله ومحمود حميدة ومحمد جمعة وهاني سلامة والمخرج أشرف فايق.

ولقد حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسة تحرير الخليج 365، والفنان سيد رجب وصبرى فواز، على تقديم واجب العزاء، كما حرص على الحضور كل من الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" ومجدى كامل والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد وأحمد صفوت ودينا ورانيا محمود ياسين وحمدى الوزير ومحمود عبد الغفار والمخرج سامح عبد العزيز وسلوى عثمان والمخرج علي إدريس ومحمد العدل.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز الأحد الماضي عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

وقرر صناع مسلسل "بقينا اتنين" إهداء العمل للراحل طارق عبد العزيز، والمسلسل مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.