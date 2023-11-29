بوزن زائد مجددًا شيرين عبد الوهاب تظهر في بروفات حفل “روائع السنباطي”.. شاهدوا شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - نشرت الصفحات الرسمية لمسرح “بنش مارك” على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تواصل إجراء البروفات استعداداً للمشاركة في حفل “روائع السنباطي”، المقرر إقامته الخميس في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على مسرح أبو بكر سالم، في البوليفارد رياض سيتي.

بروفات الحفل

وظهرت شيرين برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، خلال توجّهها الى بروفات حفل “روائع السنباطي”، بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث كشف الفيديو غناء شيرين “لسة فاكر” التي غنّتها “كوكب الشرق” أم كلثوم.

ويُعد ظهور شيرين في بروفات “روائع السنباطي” الأحدث لها بعد ظهورها منذ فترة مع زوجها حسام حبيب في أحد المطاعم وقد اكتسبت بعض الوزن، واستعادت شعرها الطويل والأنيق.

حفل “روائع السنباطي”

من المقرر أن يشارك في حفل “روائع السنباطي” الذي سيقام ضمن فاعليات موسم الرياض عدد كبير من النجوم بجانب شيرين عبد الوهاب أبرزهم أحمد سعد، صابر الرباعي، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، إيمان عبد الغني، فؤاد زبادي.

يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هاني فرحات.

تأجيل حفلها في الكويت

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب قررت في وقت سابق تأجيل حفلها في الكويت بسبب الأحداث الدامية في غزة، وعلّقت على ذلك بقولها: “مستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر، أنا اعتذرت عن حفلين بسبب أحداث فلسطين، حفل العلا في السعودية، وحفل في الكويت، ودي أقل حاجة أقدر أعملها عشان أهالينا في فلسطين، وربنا يقدّرني وأساعد بـ أكتر من كده”.

شيرين في ليلة رأس السنة

الجدير بالذكر أن الفنان شيرين عبد الوهاب ستحتفل بليلة رأس السنة هذا العام مع جمهورها في دبي.

وتحيي شيرين عبد الوهاب الحفل بمشاركة النجم الكبير جورج وسوف، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، حفل رأس السنة في دبي.

ونشرت الجهة المنظمة للحفل “مومنتس إيڤينتس” عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” الملصق الدعائي للحفل، وكتبت في التعليق: “ليلة غير كل الليالي مع العمالقة جورج وسوف، ونجوى كرم، وشيرين، ليلة رأس السنة 31/12 في دبي الإمارات. سيتم طرح التذاكر يوم الخميس الساعة 5 بتوقيت الإمارات على موقع Platinumlist”.

الخليج 365

الخليج 365

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