بعد إنطلاقته السيئة..The Marvels يعود في إرادات عالية

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم The Marvels بتحقيق إرادات عالية في دور العرض بعد أن لاقى نجاحاً مميز في صالات العرض حث وصلت إيراداته إلى 188 مليونًا و853 ألف دولار منذ طرحه يوم 10 من تشرين الأول/ نوفمبر الجاري بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعة و45 دقيقة.



وانقسمت إيرادات فيلم The Marvels بين 76 مليونًا و853 ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و112 مليونا دولار بشباك التذاكر العالمي.

وكان قد خيب فيلم "The Marvels" أمال صناعه بعد الإيرادات الضئيلة التي حققها في شباك التذاكر العالمي، حيث حقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية 47 مليون دولار، و قد إعتبرت هذه أضعف إفتتاحية لفيلم في تاريخ عالم مارفل السينمائي.

فيلم "The Marvels" هو الجزء الثاني من فيلم "Captain Marvel" الذي طرح في 2019، و الفيلم من إخراج نيا داكوستا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العالمين من بينهم بري لارسون، و تيونا باريس، و إيمان فيلاني بالإضافة إلى النجم الكبير صامويل جاكسون.