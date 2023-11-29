أحمد فهمي يكشف سبب تكرار انفصاله عن زوجاته: "العيب فيّا" (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أحمد فهمي، عن تجاربه المتعددة مع الزواج والطلاق في أحدث ظهور إعلامي له.

وسلط أحمد فهمي الضوء على عدد من أسرار حياته الشخصية، خلال ضيافته ببرنامج "ABtalks" المعروض عبر "يوتيوب"، ويقدمه أنس بوخش

وقال "فهمي"، خلال الحلقة التي سجلها قبل انفصاله رسميًا عن هنا الزاهد، إن طلاق والديه وهو في عُمر 19 عامًا أثر على شقيقه الفنان كريم فهمي بشكل أكبر.

في المقابل، بات الانفصال بالنسبة إليه أمرًا بسيطًا بعد طلاق والديه، معتبرًا أن اتخاذ هذا القرار هو نتاج "حسابات بالعقل" على حد وصفه، فهي خطوة "تضمن استقرار البيت لا هدمه" بحسب رأيه.

عن انتهاء زيجتيه الأولى والثانية بالطلاق، برر "فهمي": "هو عيب فيّ، فأنا مسؤول عن عيوبي. أنا أدخل التجربة دون نية الطلاق وأرغب في إكمالها، لكن الظروف تصل بي إلى هذه المرحلة".

تحدث "فهمي" عن هنا الزاهد، وقال إنه انجذب إليها بسبب احترمها لأهلها، قبل أن يصفها بأنها "طيبة جدًا".

كانت الممثلة المصرية هنا الزاهد أعلنت، في 16 نوفمبر الجاري انفصالها رسميًا عن "فهمي" بعد زواج دام 4 سنوات

وكتبت هنا الزهد عبر خاصية "ستوري" على حسابها بـ"إنستغرام": "الحمد لله.. تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد، بعد زواج 4 سنوات، ربنا يكتب ما فيه خير".

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بعقد قرانهما في 11 سبتمبر 2019.