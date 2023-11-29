نبيل الحلفاوي عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وسموحة: "الاتنين يستاهلوا يخسروا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عقب الفنان نبيل الحلفاوي على نتيجة مباراة الأهلي وسموحة والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق خلاله على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين موجهًا حديثه للمدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر قائلا: "إنت بتغير عشان تعمل فارق، فارق إيه اللي يتعمل في عشر دقايق؟، حاجة تعل، ماتش بايخ من أوله لآخره والفرقتين يستاهلوا يخسروا نقطتين".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.