أحمد فهيم وعمرو عبدالجليل وشيف شربيني في عزاء طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ومن أبرز هؤلاء النجوم: الفنان أحمد فهيم والفنان عمرو جليل إلى جانب الشيف شربيني

وكان من أبرز نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على حضور العزاء كلاً من الفنان أحمد السقا، الفنان صبري فواز، الفنان مجدي كامل، الفنان محمد رضوان، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة صابرين، الفنانة مروة عبد المنعم، الفنان هاني سلامة، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج خالد يوسف، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان محمد محمود، الفنان محمود حميدة، الفنان صلاح عبدالله.

رحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

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