هاني رمزي وشيري عادل وهاني مهنا فى عزاء الراحل طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء الفنان هاني رمزي، الفنان مصطفى قمر، إلى جانب حضور الموسيقار والموزع الموسيقي هاني مهنا، والفنانة شيري عادل

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور العزاء وهم الفنان أحمد السقا، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان خالد الصاوي، الفنان سامح الصريطي، الفنان أشرف زكي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هنادي مهنا، الفنان محمد رياض، الفنانة صابرين، الفنان سيد رجب، الفنان محمد رضوان، الفنان مجدي كامل، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة مروة عبد المنعم، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي محمد الغيطي، الفنان محمد رياض، الفنان أحمد صيام، الفنان أحمد زاهر، الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنان صبري فواز، الفنان رشدي الشامي، الفنانة بسمة، الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الفنانة دينا، الفنان محمود عبد المغني، المخرج خالد يوسف، الفنان ناصر سيف، المخرج سامح عبد العزيز.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

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