محمد فراج وحفظي وعمر هلال في عرض "فوي فوي فوي" بمهرجان مراكش السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء عرض خاص للفيلم المصري "فوي فوي فوي" ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 20 هذا العام بحضور صناعه وفريق العمل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان مراكش الدولي مقاطع فيديو عبر استوري حسابها على "انستجرام" من كواليس عرض الفيلم وسط حضور فريق العمل وهم الفنان محمد فراج، المنتج محمد حفظي والمخرج عمر هلال.

وحرص المخرج عمر هلال على توجيه الشكر والتحية للحضور والقائمين على المهرجان وعبر عن سعادته بمشاركة الفيلم ضمن فعاليات المهرجان وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا في شهر سبتمبر الماضي أعلنت خلاله اختيار فيلم "فوي فوي فوي" ليمثل مصر في جوائز الأوسكار حيث سيتنافس ضمن فئة "أفضل فيلم أجنبي" في العام.

فيلم "فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.