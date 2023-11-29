50 صورة من عزاء طارق عبدالعزيز بحضور نجوم الفن والإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلاميين والشخصيات العامة على حضور عزاء الفنان طارق عبد العزيز وتقديم واجب العزاء والذي أقيم فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد السقا، الفنان خالد الصاوي، الفنان أشرف زكي، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان محمد رياض، الفنانة صابرين، الفنان سامح الصريطي، الفنان سيد رجب، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان مجدي كامل، الفنانة يسرا اللوزي، الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة مروة عبد المنعم، الإعلامي محمد الغيطي، الفنان محمد رضوان، الفنان أحمد زاهر، الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، الفنان صبري فواز، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة دينا، الفنان محمود عبد المغني، المخرج خالد يوسف، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان ناصر سيف، الفنان أحمد صيام.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

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