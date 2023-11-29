ظهور نادرللفنان حمدي الوزير فى عزاء طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان الكبير حمدي الوزير على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز وتقديم واجب العزاء وذلك في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور نجوم الفن والإعلام وعدد من الشخصيات العامة.

وظهر "الوزير" وتبدو عليه علامات الحزن لفراق طارق عبد العزيز وكان الخبر بمثابة صدمة للجميع خلال الساعات القليلة الماضية.

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حمدي الوزير كانت بمسلسل "ملحمة موسى" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض بموسم دراما رمضان عام 2021.

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