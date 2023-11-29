خالد الصاوي يجهش بالبكاء في عزاء طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

لم يتمالك الفنان خالد الصاوي دموعه خلال تواجده في عزاء صديق عمره الفنان طارق عبد العزيز الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور نجوم الوسط الفني وعدد من الإعلاميين ومحبيه

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير خالد الصاوي الذي لم يتمكن من حبس دموعه حزنًا على فراق صديق عمره واللذان ربطتهما علاقة صداقة امتدت لسنوات، وظهر "الصاوي" في العديد من الصور وهو يجهش في البكاء حزنًا على رحيله.

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور العزاء وأبرزهم أحمد السقا، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان خالد الصاوي، الفنان سامح الصريطي، الفنان أشرف زكي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هنادي مهنا، الفنان محمد رياض، الفنانة صابرين، الفنان سيد رجب، الفنان محمد رضوان، الفنان مجدي كامل، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة مروة عبد المنعم، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي محمد الغيطي، الفنان محمد رياض، الفنان أحمد صيام، الفنان أحمد زاهر، الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنان صبري فواز، الفنان رشدي الشامي، الفنانة بسمة، الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الفنانة دينا، الفنان محمود عبد المغني، المخرج خالد يوسف، الفنان ناصر سيف، المخرج سامح عبد العزيز.

رحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي انضم مؤخرًا لفريق عمل فيلم "أسد أسود" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال 2024.

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