صبري فواز وأحمد فهيم في عزاء طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان صبري فواز على تقديم واجب العزاء في الفنان طارق عبدالعزيز والذي جمعته به علاقة صداقة امتدت لسنوات إلى جانب كونهما زملاء الدراسة، وذلك في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وظهر "فواز" وعلى وجهه علامات الحزن لفراق صديقه طارق عبدالعزيز الذي رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة قلبية

إلى جانب الفنان أحمد فهيم الذي حرص أيضًا على التواجد وتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل وذلك نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعه به نظرًا لكون "فهيم" هو ابن شقيقة الفنان الراحل خالد صالح والذي ربطته علاقة قوية بالفنان الراحل طارق عبد العزيز.

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور العزاء وأبرزهم أحمد السقا، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان خالد الصاوي، الفنان سامح الصريطي، الفنان أشرف زكي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد هنيدي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هنادي مهنا، الفنان محمد رياض، الفنانة صابرين، الفنان سيد رجب، الفنان محمد رضوان، الفنان مجدي كامل، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة مروة عبد المنعم، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي محمد الغيطي، الفنان محمد رياض، الفنان أحمد صيام، الفنان أحمد زاهر، الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنان صبري فواز، الفنان رشدي الشامي، الفنانة بسمة، الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الفنانة دينا، الفنان محمود عبد المغني، المخرج خالد يوسف، الفنان ناصر سيف، المخرج سامح عبد العزيز.

رحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

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