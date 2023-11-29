زينة أنيقة وكارولين عزمي بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

آية سليم

شاركت الفنانة آية سليم أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بدون مكياج.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها: "يومكم ملئ بالخير".

مي سليم

شاركت مي سليم متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدبن، بمكياج صارخ ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

زينة

شاركت الفنانة زينة متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،وظهرت بإطلالة مبهجة.

رامي جمال

شارك الفنان رامي جمال، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وظهر بإطلالة كاجوال.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة لها، أمام المرآة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

شريف صابر حافظ

شارك الفنان شريف صابر حافظ، صورة له وهو يدعم المنتج المحلي، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

بوسي شلبي

ظهرت بوسي شلبي، بإطلالة كاجوال ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

محمد فراج

شارك الفنان محمد فراج، أحدث ظهور له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".