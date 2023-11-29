شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح: مشاركتى فى "إبراهيم الأبيض" علامة مهمة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد ممدوح، خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، أنه انبهر بالعمل مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "إبراهيم الأبيض"، خاصة أنه قامة فنية كبيرة، مضيفا: "وأعتبر مشاركتى في الفيلم علامة مهمة في حياتى".

وأضاف: "انبسطت بالعمل مع المخرج مروان حامد الذى تعلمت منه الانضباط والتركيز، كذلك السقا وباسم سمرة"، وتابع: "انبسطت بالعمل مع الفنان ماجد الكدوانى في فيلم الأصليين الذى شاركت فيه كضيف شرف، والذى أعتبره رمزا للتنوع وقيمة فنية كبيرة".

وأكد الفنان محمد ممدوح، خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، أنه خضع لتجربة شرب المياه فقط من خلال رجيم لمدة 17 يوما دون تناول أى طعام، مشيرا إلى أن تلك التجربة صحية ومفيدة للجسم، ومن خلالها نقص وزنه كثيرا.

ووقال محمد ممدوح إنه مبسوط بفيلمه الأخير "وش في وش" الذى عرض في السينمات، وأكد أن نجاح العمل يرجع إلى مجهود كل العاملين به، بالإضافة إلى أن الورق مكتوب بحرفية شديدة من المؤلف وليد الحلفاوى الذى يعتبر بطل العمل.

وأضاف: "الفيلم يحمل مشكلة اجتماعية جديدة، والكوميديا الموجودة به دمها خفيف، وأوجه الشكر لشركة الإنتاج التي دعمت الفيلم بكل الإمكانيات، كما أن الفيلم معظم أبطاله كانوا مفاجأة للجمهور".

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعى لايت.