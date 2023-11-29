نجل طارق عبدالعزيز الوسيم يفاجئه بـ آخر لقاء ويقبل يده.. ومطالب بإكمال مسيرة أبيه التمثيلية

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - عرضت مؤخرًا حلقة الفنان الراحل طارق عبد العزيز مع الإعلامي الكبير عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس».

ظهور نجل طارق عبد العزيز

وتعتبر هذه الحلقة التي غرضت أول أمس الأثنين هي آخر لقاء أجراه طارق عبدالعزيز، لكن لم يمهله القدر لمشاهدة الحلقة في التليفزيون.

وخلال اللقاء فاجأ المخرج “معتصم طارق عبد العزيز” والده بدخول الأستوديو، وقام بتقبيل يده ورأسه، ليعلق الإعلامي عمرو الليثي مطالبا كل ابن بتقبيل يد أبيه قبل فوات الأوان.

خلال اللقاء تحدث طارق أيضًا عن تفاصيل أزمته الصحية التي مر بها خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن التعافي من هذه الوعكة لم يكن أمر سهل.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وكان عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، بحسب ما أورد موقع “اليوم السابع”.

ومن أخر الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها الممثل المصري مسلسل “أعمل إيه” الذي عرض قبل السباق الرمضاني.

ونقلت موقع “القاهرة 24” عن مصدر مقرب أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، قبل أن يفارق الحياة هناك.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية في مصر بخالص التعازي لأسرة الراحل الذي شارك بالعديد من الأعمال السينمائية البارزة ومنها “ساعة ونص”، و”دكان شحاتة”، و”فيلم ثقافي”، و”همام في أمستردام”، و”فبراير الأسود”.

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