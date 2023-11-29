شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة مسلسل "زينهم".. كريم قاسم يتحدث مع الموتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل زينهم، بطولة الفنان أحمد داوود، وبدأ جيمي "كريم قاسم" يعتاد رؤية الموتى في المشرحة، حيث يعمل كطبيب شرعي في مصلحة الطب الشرعي، وكل ليلة ومع قدوم جثة جديدة للمشرحة لفحصها وتشريحها، تظهر له الجثة وتتحدث معه.



كريم قاسم 2



كريم قاسم واحمد داوود



كريم قاسم

مسلسل زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.