شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة موسيقية نمساوية على المسرح الصغير بدار الأوبرا .. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلا للثنائي الموسيقى سونوما، الذى يضم عازفتى الفيولينة والجيتار الشقيقتين ميرا وسارة جريجوريتش، وذلك في الثامنة مساء الخميس 30 نوفمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع طابع الكلاسيكى والمعاصر والجاز إلى جانب ألوان متنوعة من الموسيقى في كيان مترابط.

يذكر ان الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش نشأتا في بيئة موسيقية ، عزفتا الموسيقى فى سن مبكرة وعلى مدار 20 عاما اصبح لهما اسلوبا فريدا ومتميزا فى الاداء كما تحمل مؤلفاتهما الخاصة طابعا يمزج بين أنواع الموسيقى المختلفة ، اصدرتا أول ألبوماتهما عام 2021 وضم مجموعة من اعمالهما الخاصة ، قدمتا العديد من العروض فى النمسا بالاضافة لعدة جولات فنية بمختلف دول العالم .