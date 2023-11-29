شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و737 ألف دولار إيرادات فيلم Oppenheimer فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Oppenheimer إيرادات فى دور العرض المصرية وصلت إلى مليونا و737 ألف دولار، ووصلت إيرادات فيلم Oppenheimer فى دور العرض العالمية إلى 950 مليون دولار، والفيلم من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150دقيقة، وتدور أحداثه حول قصة العالم الأمريكى روبرت أوبنهايمر ودوره فى تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج العالمى كريستوفر نولان.

فيلم Oppenheimer بطولة كليان مورفى، فلورنس بوج، إميلى بلانت، مات ديمون، روبرت داوني، جونيور، جوش هارتنيت، كيسي أفليك، رامي مالك وكينيث براناج.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه. روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.