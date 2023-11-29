مراكش السينمائي الدولي يحتفي بنجوم وصناع السينما حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 20 هذا العام والتي تقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي على "انستجرام" مقطع فيديو من فعاليات المهرجان منها حفل الافتتاح الذي شهد حضور العديد من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، وعبروا عن سعادتهم بالتواجد بأحد أهم المهرجانات في الشرق الأوسط، ومن أبرز هؤلاء النجوم هي الممثلة العالمية جيسيكا تشاستين رئيس لجنة التحكيم وعلقت على تواجدها قائلة: "سعيدة للغاية لكوني هنا وممتنة للغاية لتطور المهرجان بهذا الشكل، وتركيزنا هذا العام سيكون على قوة الفن وقدرته على الاستشفاء".

كما تحدثت ميليتا توسكان دو بلونتيي مستشارة رئيس المؤسسة وقامت بتوجيه الشكر والتحية لملك المغرب الملك محمد السادس بن الحسن وأشادت بقدرته على صنع مهرجان بهذا الحجم، ووجهت التحية أيضا لـ الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان على ثقته وإبداعه ومساندته المستمرة للمهرجان.

وكان للممثل العالمي جويل إدجرتون أحد أعضاء لجنة التحكيم تعليقًا على المهرجان قائلا: "متحمس للغاية لما يحدث هنا وعن الأفلام التي تشارك سواء في عروضها العالمية الأولي أو أعمال تمثل مشاركة ثانية لصناعها وبالأخص الشباب منهم واعتقد ان اختياراتهم لمعظم هذه الأفلام جاءت موفقة تمامًا".

وافتتح مهرجان مراكش السينمائي بفيلم الكوميديا "Hit Man" إخراج ريتشارد لينكلاتر، وبطولة الممثل جلين باول، كما تشهد الفعاليات عرض عدد من الأعمال السينمائية الهامة أبرزها فيلم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني "Me Captain" وهو ملحمة معاصرة تحكي قصة شابين سنغاليين في رحلة مغامرة إلى أوروبا، إلى جانب فيلم "Memory" للمخرج ميشيل فرانكو وهو فيلم مؤثر للغاية يعرض تحولًا لا ينسى لرئيسة لجنة التحكيم جيسيكا تشاستين، كما سيحضر الممثل الأسترالي سيمون بيكر مهرجان مراكش مع فيلم الإثارة باللونين الأبيض والأسود "Limbo" للمخرج إيفان سين".

إلى جانب 3 عروض احتفالية تضفي شعورًا كوميديًا على المهرجان، حيث يعود ألكسندر باين الحائز على جائزة النجمة الذهبية بفيلم "The Holdovers" وهو فيلم كوميدي يقوده ثلاثي من العروض المؤثرة بعمق، كما يقدم المخرج المغربي فوزي بن سعيدي فيلم "الصحاي" وهو فيلم غربي غامض ومثير للسخرية يتناول الليبرالية المتطرفة، كما سيتم عرض فيلم الكوميديا "Making Of" لسيدريك خان ينتمي لأفلام الكوميديا الاجتماعية ويدور خلف الكواليس من بطولة جوناثان كوهين.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.