فيديو قديم| نجل طارق عبدالعزيز يفاجئه على الهواء ويقبل يده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عرضت قناة الحياة حلقة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وخلال اللقاء فاجأ معتصم نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز والده بدخوله الاستديو ليُقبل يده ورأسه".

وقال الفنان الراحل لحظة دخول نجله لـ عمرو الليثي: "ده أنت يا عمرو، ربنا يخليك ليا ومش عارف أقولك إيه، ومعتصم حبيبي ميرسي".

وشيعت جنازة طارق عبد العزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر أمس الإثنين، لتوديعه لمثواه الأخير.

ورحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا الأحد 26 نوفمبر الجاري، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.