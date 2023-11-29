أحمد الفيشاوي يحتفل بالكريسماس ويعلق: "الحمد لله وقفنا الضرب في غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلاله في أجواء احتفالية استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس".

وظهر "الفيشاوي" بالفيديو ومن خلفه شجرة الكريسماس الشهيرة وعلق قائلا: "عيد ميلاد مجيد جميعًا، الحمد لله وقفنا الحرب ووقفنا ضرب النار في غزة ودلوقتى نقدر نحتفل بالكريسماس ولن أنتظر بابا نويل لمنحي هدية لأنني أحضرت لنفسي هدية"، وكشف أن هديته عبارة عن حذاء لإحدى الماركات العالمية.

وينتظر "الفيشاوي" عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "السيستم" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تجسيد "الفيشاوي" لعدد من الشخصيات المختلفة والمتناقضة والتي تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، الفيلم سيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً فيلم الكوميديا "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.