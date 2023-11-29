شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات The Hunger Games إلى 154مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 154 مليون دولار عالميا، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

ويركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الفيلم الجديد مقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذى تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين فى "The Hunger Games".

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.