جويلي فوشر إبنة مغني هوليوودي أسطوري .. وتعلمت في 12 مدرسة في لوس أنجلوس

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة الأميركية، جويلي فيشر ال56 وهي ابنة مغني هوليوود الأسطوري إيدي فيشر وأيقونة الترفيه كوني ستيفنز، نشأت جولي في منطقة لوس أنجلوس وتعلمت في اثنتي عشرة مدرسة في لوس أنجلوس، ومن ثم إلى التحقت بجامعة باريس/السوربون وكلية إيمرسون في بوسطن.



برزت جويلي فيشر كنجمة في التلفزيون والمسرح الموسيقي، والصور المتحركة، بدورها : "المثير والمثير" في دور سالي باولز في سام مينديز وإحياء الناقد المحبوب لروب مارشال لـ "CABARET" في برودواي بالإضافة إلى شركة الرحلات الوطنية إلى حصولها على تقييمات رائعة. ظهرت جولي لأول مرة في برودواي بدور "Rizzo" في "GREASE!"، ومع ذلك، كانت مواسمها الخمسة كـ "بايج كلارك"، أفضل صديقة لإلين، والمديرة التنفيذية الجذابة والطموحة للغاية في هوليوود في برنامج ABC التاريخي والرائد، "ELLEN"، هي التي قدمتها إلى مشاهدي التلفزيون في جميع أنحاء العالم، وحصلت على جائزة ترشيح جولدن جلوب، قامت بعد ذلك بدور البطولة أمام جون جودمان في مسلسل FOX "NORMAL، OHIO" وهي تلعب دور السرد الرائع المضحك لأم شابة مهتمة تصادف أنها "قليلاً من الفاسقة". أمضت موسمين في بطولة مسلسلها الخاص "WILD CARD" مدى الحياة. في عام 2005، انضمت جولي إلى فريق عمل المسلسل التلفزيوني الشهير "DESPERATE HOUSEWIVES" حيث لعبت دور نينا فليتشر، رئيسة فيليسيتي هوفمان الصعبة والمعقدة للغاية. عادت فيشر بعد ذلك إلى التلفزيون أمام براد جاريت لمدة أربعة مواسم في مسلسل TIL DEATH على قناة FOX.

بعد ذلك ظهرت جولي مرة أخرى في برنامج "LAST MAN STANDING" على قناة ABC أمام هيكتور إليزوندو، وقد وضعتها الاعتمادات السينمائية في مواجهة بعض أفضل الممثلين في السينما، مثل جيم كاري في "THE MASK"، وستيف مارتن في "MIXED NUTS"، ونيك نولتي في "سأفعل أي شيء." وكان إنجازها الأهم حتى الآن هو بطولة فيلم ديزني "INSPECTOR GADGET" مع ماثيو برودريك والذي بلغت إيراداته 100 مليون دولار. لقد برزت في أفلام مستقلة مثل "PERFECT PREY"، و"SLINGSHOT"، و"KILLING WINSTON JONES"، و"SEARCH ENGINES".

بغض النظر عن مدى تركيز حياتها المهنية على التمثيل، فإن المرافقة الأساسية طوال الوقت هي حبها للغناء والأداء، وهي تروي قصة النوم في حفرة الأوركسترا أثناء إحدى عروض الأم كوني ستيفنز، وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرها كانت تغني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جولة USO مع بوب هوب خلال حرب الخليج الفارسي، مما أدى إلى أدائها لمنصب الرئيس و السيدة جورج بوش الأب في مركز كينيدي. قامت جولي بكتابة وإخراج وتنفيذ العديد من العروض الفردية. حتى أنها ظهرت في سن مبكرة في جوائز توني، وجوائز الأوسكار، وكانت ملكة جمال جولدن جلوب، في السنوات الأخيرة، شرعت السيدة فيشر في مهنة الإخراج التي تتراوح بين البرامج التلفزيونية، "حمى الغروب" وهي كوميديا سوداء قصيرة كتعليق على تلفزيون الواقع وعائلة هوليود، إلى حملات دعم البرامج والإدارة ذات الوعي الاجتماعي لـ IFAW والصندوق الدولي لرعاية الحيوان و من أجل Welcome.US، وهي منظمة أنشأها بيل جيتس ومارك زوكربيرج بشأن تراث المهاجرين. حقق أول فيديو موسيقي لها بعنوان "Sonte" للفنانة الأوروبية MIRUD مليون مشاهدة، وهي مدرجة في قائمة قصيرة من النساء اللاتي تم استدعاؤهن لتوجيه تلفزيون متعدد الكاميرات لقناة ديزني، وهذا العام ستظهر لأول مرة كمخرجة طويلة مع "Oliver Storm" "فيلم مغامرة عائلي.

تأمل جويلي أن تستمر على هذا الطريق وأن تقدم للعالم قصصًا لذيذة ومقنعة وأن تقود مجموعة من النساء اللواتي يصنعن التغيير في العالم.

تزوجت جولي منذ أكثر من عقدين من المصور السينمائي والمخرج كريستوفر دادي، ولديهما خمسة أطفال كاميرون، كولين، ابنة سكايلر جريس ولدت في يونيو 2001، ترو هارلو 12 عامًا وفي عام 2008 تبنوا أوليفيا "لونا".