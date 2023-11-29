شكرا لقرائتكم خبر عن "في القلب للأبد".. طارق عبد العزيز كان مثبت صور عامر منيب و خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة صداقة حميمة كانت تجمع الفنان طارق عبد العزيز بصديقيه خالد صالح وعامر منيب، وحتى بعد وفاتهما كان دائمًا يتذكرهما ويكتب عنهما عبر حساباته على السوشيال ميديا وفى ذكراهم يكتب عنهم وكان كل فترة ينشر صورا لهما ويكتب رسائل خاصة بهما وكان يعبر دائما عن افتقاده لهما، حتى على حسابه على إنستجرام قام بتثبيت صورة له مع عامر منيب وصورة أخرى مع خالد صالح، بحيث عندما تدخل دائما تجد صورهما في أول حساباته













وكان كاتب على صورته مع خالد صالح،:" كامل ومأمون الشناوي من مسلسل أم كلثوم ، نسألكم الدعاء لخالد صالح وكل من رحلوا عنا"، أما صورته مع عامر منيب"، كان كاتب:"ألف رحمة ونور عليك يا عامر يا حبيب الكل نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة على روح عامر منيب".

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أول أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز، قائلاً: "فقدنا فنانًا خلوقًا وممثلاً رائعًا وكان شخصًا محترمًا عمره ما زعل حد"، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من فترة صغيرة جدًا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات، وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدًا بعد تعافيه".

وتابع أشرف زكى: "طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "بقينا اتنين"، أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهم كانوا صحاب ولا يفترقان.. كأنهما توأم".