منة عرفة تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها من السيارة

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منة عرفة صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير لها
وظهرت منة بإطلالة أنيقة كالعادة، من داخل السيارة وارتدت توب بالون الاسود، ووضعت ميك آب خفيف وجذاب ابرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي وتركت شعرها منسدلاً وراء كتفيها .
و انتهت أعمال المونتاج الخاصة بفيلم رحلة الدم الذي تشارك في بطولته منة عرفة استعدادا لعرضه قريبا.
و الفيلم من بطولة محمد سليمان وصبري عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدي يشوع و وائل محمد الشبكشي.
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