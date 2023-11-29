إنفصال نيمار عن حبيبته برونا بيانكاردي رسمياً.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - رسمياً، أعلنت عارضة الأزياء برونا بيانكاردي إنفصالها عن حبيبها نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عبر حسابها الخاص.

وبالرغم من أنه لم يمر وقت طويل على إنجابها طفلتها مافي، إلا أنها أكدت أن علاقتها مع النجم البرازيلي انتهت، وطلبت من الجمهور أن يكف عن ربط اسمها بنيمار.

وكانت قد كشفت الصحفية فابيا أوليفيرا عن قصة فض..ائحية تخص لاعب كرة القدم نيمار، اذ ادّعت انه استدرج فتاة عمرها 22 عاماً، حين اقامة حفلة في قصره في البرازيل، الا انها رفضت ذلك، فغضب منها نيمار وقال لها: "انتي تجعليني أبدو كالأحمق".

وشكّلت هذه القصة ضجة كبيرة بين جمهور نيمار على مواقع التواصل الإجتماعي.

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