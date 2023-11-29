أول إطلالة لـ نجوى كرم بعد تداول أخبار مرورها بفترة صعبة

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مشاركة الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، نفت من خلاله كل الأخبار التي تداولها المتابعون، حول مرورها بفترة صعبة.



وظهرت نجوى بالفيديو، وهي تقول "أول حصة قلتلن الأدب"، واعتبره الجمهور رد على كا حاسم على تعليقات الجمهور حول وضعها.

وقد ردت نجوى كرم على سؤال من أحد متابعيها، إن كانت تدخن النرجيلة فكتبت: "كله ولا الصحة، نو ما في أرجيلة".

وشددت نجوى على أنها تمارس الرياضة.

​​​​​​​ورداً على سؤال لمتابع آخر، إذا كانت تهرب من الحصص الدراسية، كتبت: "لا بس بالخيال".