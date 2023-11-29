كايلي جينر توظف مربية لكلابها السبعة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أنها توظف "ناني" لكلابها السبعة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.

ولفتت كايلي إلى أن "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة "Interview"، حيث سألتها المذيعة: "من هو أفضل موظف عندك على الإطلاق؟"، وبدورها أجابت كايلي: "ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".

وعندما سألتها المذيعة عن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر".

وأضافت مازحة: "كان علي أن أحافظ على تماسك الأسرة".

واللافت أن كايلي لديها بعض حيوانات الحظيرة أيضًا، إذ أشارت سابقًا إلى أنها تمتلك أربع دجاجات، ولديها أيضًا أرنب اسمه بروس، ليصل إجمالي عدد حيواناتها الأليفة إلى 12.

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