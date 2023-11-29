فدوى عابد تكشف سر إرتدائها للحجاب ثم خلعه

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية فدوى عابد عن سر ارتدائها الحجاب لمدة شهر واحد وخلعه بعد فترة.

وقالت فدوى عابد : "اتحجبت شهر وكانت تجربة في أيام الجامعة، لأني كنت غضبانة وكنت بقول يمكن أنا اللي غلطانة أن الرجالة بتبص لي بشكل معين، فقررت هلبس واسع وطويل يمكن ساعتها ما يشفونيش، فقررت ألبسه كنوع من الحماية لحد ما كنت في الجامعة في عز الظهر في رمضان وكنت واقفة جنب كشك كلنا بنقف فيه، وواحد معدي مد إيده روحت قعدت في البيت أسبوع وبعدين قررت أني أخلعه وعرفت أن مش بيحوق فيهم."

وأضافت فدوى عابد : "أنا كنت لابساه عن غير اقتناع لمجرد حماية، ولما خلعته قلت خلاص هشوف طريق تاني زي العنف، والموقف ده خلاني طول الوقت اقرأ الراجل أسرع ومش سهل اللي قدامي يتعدى حدوده معايا أو يتحرش بيا، وهما بيصطادوا اللي هيتحرشوا بيهم وبيكونوا عارفين اللي هيسكتوا".

وتابعت فدوى عابد : "قرار الزواج الثاني أخذ مني وقتًا، وزوجي الحالي كان لديه تخوفاته لأنه كان متزوجا في السابق، وكل شيء تم بهدوء."

وأضافت “طول الوقت أنا مفهمة ابني إنه أهم حاجة لدى، وتحدثنا سويا ورأيت تعامله مع زوجى الحالي، وكيف زوجي يتعامل معه كصديق وليس كأب".

كلام فدى جاء في لقائها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة في برنامج "الستات".



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