شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فنانين من "الأصلى" فى "العودة" برعاية نفس المؤلف والمخرج والمنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع المخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى للمرة الثانية على التوالي في مسلسل "العودة" الذى انطلق عرضه على قناة dmc يوم الأحد الماضى، وذلك بعدما قدموا مطلع هذا العام مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد العفور والذى تم عرضه في شهر فبراير الماضى.

وقرر صناع مسلسل "العودة" الاستعانة بعدد كبير من الفنانين الذين شاركوا في "الأصلى" لاسيما وأن هناك بعض المخرجين وشركات الإنتاج يفضلون العمل مع الفنانين الذين تعاونوا معهم سابقاً، ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في الأصلى ويشاركوا في العودة" حالياً حمزة العيلى، ولاء الشريف، سارة نور، عزوز عادل، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، أحمد والى، مصطفى خطاب، حليم الجندى.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفرت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



حمزة العيلى



ولاء الشريف



سارة نور



احمد والى



شاهيستا سعد