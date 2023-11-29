ميرنا وليد - بيروت - أوضحت شرطة مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، في تقرير لها، أن الممثل الأميركي إيفان إلينغسون، توفي بسبب المخدرات.
وبعد أقل من شهر على وفاته، كشفت الشرطة أن إلينغسون رحل بسبب جرعة زائدة عرضية من عقار "الفنتانيل" المخدر.
يذكر أنه تم العثور على إيفان، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، ميتاً في مقر إقامته في فونتانا، كاليفورنيا، وبحسب موقع "TMZ " فإن إلينغسون كان يقيم في منزل للتأهيل عندما توفي.
ويشار إلى أن إلينجسون لم يظهر على الشاشة منذ 10 سنوات، إلا أنه لعب عدة أدوار في أعمال سينمائية طوال سنوات طفولته ومراهقته، إذ دخل المجال الفني عندما كان في الـ10 من عمره.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العثور عليه جثة في غرفة النوم.. الشرطة الأميركية تكشف سبب وفاة الممثل إيفان إلينغسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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