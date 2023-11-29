ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صور للممثلة الأميركية جينيفر لورانس، خلال عرض دار الأزياء الفرنسية "ديور".

وظهرت لورانس في العرض بملامح مختلفة مما كانت عليه، الأمر الذي أثار التساؤلات بين متابعيها ومحبيها حول خضوعها لعمليات تجميلية، بسبب تغير ملامحها بشكل ملحوظ.

ونفت جينيفر هذا الأمر خلال حديث لها مع نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، لصالح مجلة "إنترفيو"، إذ أشارت إلى أن النمط الجديد في المكياج الذي اعتمدته جعلت الجميع يقتنع أنها خضعت لعملية تجميل، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت لورانس: "لقد اعتقد الجميع أنني أجريت عملية تجميل للأنف، وأنا أقول: لقد كان لدي نفس الأنف تماماً. لقد أصبح خدي أصغر. شكراً لك على طرح هذا الأمر".

وأضافت ممازحة: "لقد خضعت لعملية جراحية في العين"، لتضيف بعدها: "أعني، لم أقم بعملية جراحية في عيني، اعتمد فقط على مستحضرات التجميل".

وأشارت إلى أنها على الرغم من حصولها على حشو الشفاه، إلا أنها بدأت في تجربة المكياج من خلال تحديد شفتيها في سن مبكرة لأنها "أرادت شفاه كبيرة وسمينة ورائعة".

كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لورانس توضح سبب تغيّر شكلها.. هل خضعت لعملية تجميل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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