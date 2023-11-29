ميرنا وليد - بيروت - رفعت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد الصرخة، ودانت سجن إسـ رائيل للأطفال الفلسـ طينيين، قبل الحرب وخلالها وبعدها.

وتحدثت جيجي حديد عن الأسير الطفل أحمد مناصرة، والذي تم إعتقاله عام 2015 وكان يبلغ الـ 13 من عمره حينها.

وكتبت جيجي حديد: "إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تبقي الأطفال أسرى حرب. اختطاف، واغتصاب، وإذلال، وتعذيب، وقتل فلسـ طينيين. سنوات وسنوات وسنوات، قبل 7 تشرين الأول 2023. السلطات الإسـ رائيلية تحتجز ما بين 500 إلى 700 طفل فلسـ طيني في المتوسط كل عام. إسـ رائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تحاكم القاصرين بشكل منهجي في المحاكم العسكرية، وتقبل الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالإكراه. إسـ رائيل تعتبر أي فلسـ طيني هو إرهابي، وأي شخص يدعم الحقوق الفلسـ طينية هو معادٍ للسامية، وأي يهودي يعارض تصرفات الحكومة تعتبره مريضاً نفسياً. الجميع يكذبون ويخطئون، باستثناء إسـ رائيل! لو لم يكن الأمر شريراً ومزعجاً، لكان حالة كوميدية".

كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد ترفع الصوت بشراسة: "بين 500 إلى 700 طفل فلسـ طيني معتقل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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