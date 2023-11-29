ميرنا وليد - بيروت - أعادت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مشاركة الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية، لأحد الآباء الذي كان يحتضن إبنته التي رحلت عن الدنيا، ويتمنى أن تعيد فتح عينيها.
وأكدت نادين أنها غير قادرة على تخطي هذا المشهد، وأنه قد تسبب لها بـ"حرقة قلب"، وعلقت على الفيديو قائلة: "اقسى من القساوة و عذاب اكبر من جهنم و حرقة قلب اقوى من حرق الجسد. الله يرحمها. و الله يصبرك و يعطيك القوة حتى تقدر تكفي هل حياة القاسية لليوم ما عم بقدر اتخطى هل مشهد . روح الروح".
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم غير قادرة على تخطي هذا المشهد.. فيديو يدمي القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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