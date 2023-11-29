شاهد المنزل الذي سكنه الفنان الراحل بشير حمد شنان في الرياض

استعرض صانع المحتوى “الهاوي أبو عبد الله”، منزل الفنان الراحل بشير حمد شنان في حي الشميسي بالرياض، قبل وبعد الشهرة.

وكان المنزل عبارة عن بيت شعبي قديم، مسقوف بألواح من الخشب، وقد تراكم عليه الأتربة، وظهرت عليه علامات الإهمال.

وتوفي الفنان بشير حمد شنان في سن مبكر، وذلك في عام 1394 هجريا، الموافق عام 1974 ميلاديا.

وهجر المنزل منذ سنوات طويلة، وأصبح بمثابة خرابة، حيث ملأه القمامة والكراكيب القديمة.

ويعد الفنان بشير حمد شنان من أهم الأسماء في الأغنية الشعبية السعودية، حيث بدأ مشواره الفني في سن الحادية عشرة، وغنى ما يقارب 400 أغنية، وتوفي في سن الثامنة والعشرين جراء أزمة قلبية.

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