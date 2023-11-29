احتفلت الفنانة البحرينية زينب العسكري، باليوم الوطني الإماراتي، برفقة ابنة أختها التي تشبهها بشكل كبير.
وظهرت الفنانة في مقطع فيديو متداول، وهي تغني أغنية وطنية إماراتية، مع ابنة أختها، وتقول: “كل عام والإمارات بخير، كل ما أسمع أغنية وطنية تصيبني قشعريرة حتى عندما أسمع أغنيتي التي سويتها من قبل للإمارات، ربنا يحفظها ويجعلها دائماً فوق”.
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مؤكدين على الشبه الكبير بين الفنانة وابنتها.
وكانت الفنانة زينب العسكري قد أعلنت في وقت سابق، عن نيتها في العودة للتمثيل مرة أخرى، بعد تركها للمجال قرابة الـ 15 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تشبهها بشكل كبير.. شاهد زينب العسكري مع شقيقتها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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