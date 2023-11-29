قبل إعلان انفصالهما.. تفاصيل مشوار 14 سنة زواج بين يوسف الشريف وانجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الكاتبة إنجي علاء، وصول رحلة زواجها والفنان يوسف الشريف، إلى محطة النهاية بعد زواج دام 14 عاما، تشاركا خلاله تقديم أعمال فنية عديدة.

السيناريست إنجي علي، أعلنت قرار الإنفصال، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، وكتبت: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتزوج الفنان يوسف الشريف، والسيناريست إنجي علاء عام 2009، ولديهما 3 أبناء، هم التوأم عبد الله، وعبدالرحمن، وجنا.

وجاء قرار الانفصال، مع استعداد الفنان يوسف الشريف، لتقديم ثالث مسلسل له من تأليف السيناريست إنجي علاء، وهو بعنوان "الراكون" .

وقدم الفنان يوسف الشريف، خلال فترة زواجها السيناريست إنجي علاء، مسلسلين من تأليفها، اولها "لعبة إبليس" الذي عرض عام 2015، و الثاني "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021.

إنجي علاء، ظهر اسمها تشارك كمصممة ملابس ومشرفة على أزياء الفنان يوسف الشريف، في أعمال عديدة، منها مسلسلات "المواطن إكس" عام 2011، و "زي الورد" عام 2012، و "رقم مجهول" ، و"اسم مؤقت" عام 2016، و"الصياد" عام 2014، و"لعبة إبليس" عام 2015، و"القيصر" عام 2016، و"كفر دلهاب" 2017، ومسلسل "النهاية" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2020، وفيلم "بني آدم" عام 2018.

وشاركت إنجي بالتمثيل أمام يوسف الشريف، في 4 مسلسلات، هي "اسم مؤقت"، و"رحلة إبليس"، و"النهاية"، و "كوفيد 25".