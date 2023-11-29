شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض أفلام على بدرخان فى سينما زاوية خلال شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سينما زاوية عن برنامج بعنوان "سينما على بدرخان" خلال شهر ديسمبر المقبل، للاحتفال بأفلام المخرج على بدرخان، حيث يعرض له 5 من أبرز أفلامه، وهى: "الحب الذي كان"، "الكرنك"، "شفيقة ومتولي"، "أهل القمة" و"الجوع."

وكشفت زاوية عن مواعيد عرض هذه الأفلام في السابعة مساء، إذ يعرض فيلم "أهل القمة" يوم السبت 2 ديسمبر والأحد 24 ديسمبر، وفيلم "الحب الذى كان" يوم الأحد 3 ديسمبر والأربعاء 13 ديسمبر، وفيلم "الكرنك" يوم الخميس 7 ديسمبر، والخميس 14 ديسمبر، وفيلم "ِشفيقة ومتولى" يوم الجمعة 8 ديسمبر والسبت 16 ديسمبر، وفيلم "الجوع" يوم السبت 9 ديسمبر والثلاثاء 26 ديسمبر.

بدأ على بدرخان مشواره الفنى كمساعد مخرج فى عدد من الأفلام أبرزها "أرض النفاق" و"نادية" و"الاختيار"، وتزوج من السندريلا سعاد حسنى التى كانت تكبره بأربع سنوات واستمر زواجهما 11 عاما حتى انفصلا عام 1980.

قدم على بدرخان للسينما أعمالا دخلت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، واعتقل فى عهد السادات أثناء زيارة الرئيس الأمريكى نيكسون وقبض عليه مع الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام.

قدم للسينما عددا من الأعمال الهامة أبرزها "شفيقة ومتولي"، "الكرنك"، "الجوع"، و"الراعي والنساء"، وفيلم "أهل القمة" الذي دخل قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ويعتبر فيلم "الرغبة" آخر أعماله الفنية.



فيلم الحب الذى كان



فيلم اهل القمة



فيلم الكرنك



فيلم الجوع