الكشف عن سبب وفاة الممثل الشاب إيفان إلينجسون بعد وفاته بـ 21 يوما

القاهرة - سامية سيد - كشف الطبيب الشرعى عن سبب وفاة الممثل الشاب إيفان إلينجسون، الذى توفى في 5 نوفمبر الجارى، بمنزله، وتم تشريح جثته في اليوم التالى لوفاته، إلا أن الطبيب الشرعى بقسم شرطة مقاطعة سان برناردينو، أعلن أن إلينجسون توفى بسبب جرعة زائدة من مخدر الفنتانيل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "people".

وكان قد تحدث والد إيفان، مايكل، إلىTMZ، حيث أكد أنه تم العثور على إيفان في منزله، وكان يعاني من تعاطى المخدرات في الماضي، لكن حالته تحسنت مؤخرًا، وأن وفاته المفاجئة تمثل صدمة كاملة للعائلة.

لعب إلينجسون دور الشاب المراهق أمام النجمة كاميرون دياز في فيلم My Sister's Keeper الذى طرح خلال عام 2009.

كما كان معروفًا أيضًا بدوره المتكرر كايل هارمون في "CSI: Miami"، والذي لعب فيه دور البطولة في إجمالي 18 حلقة على مدار 3 سنوات.

بدأ إلينجسون مسيرته في مجال السينما والتليفزيون في سن 13 عامًا بدور صغير في فيلم تلفزيوني بالإضافة إلى ظهوره كضيف في " General Hospital "، من هنا واصل إلينجسون التمثيل في عروض مثل "Titus"، و"That Wasthen"، و"Mad TV"، و"Complete Savages"، و"Bones"، و"24" وغيرها.

عمل إلينجسون أيضًا في عدد قليل من الأفلام، مثل "Walk the Talk" و"Letters from Iwo Jima" و"The Bondage" و"Confession" و"Rules of the Game" و"Time Changer" و"The Gristle" و" أكثر.